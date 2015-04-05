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اليوم.. جامعة سوهاج تنظم مؤتمرا عن "مستقبل الأمن المائى"

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اليوم.. جامعة سوهاج تنظم مؤتمرا عن "مستقبل الأمن المائى" اليوم.. جامعة سوهاج تنظم مؤتمرا عن "مستقبل الأمن المائى"
تنظم جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مؤتمرا علميا تحت عنوان "مستقبل الأمن المائى المصرى فى ضوء التحديات المعاصرة".

صرح بذلك د. نبيل نور الدين، رئيس الجامعة، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى بحث ومناقشة التغييرات والتحديات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وأبعادها على مستقبل الأمن المائى المصرى، وتحديد الخطوات الجادة التى تتخذها إثيوبيا لبناء سد النهضة، بالإضافة إلى معرفة الآثار المترتبة على كل من مصادر المياه واستخداماتها واستعمالاتها والمشروعات المرتبطة بها وإدارتها وجودتها.

وأشار د. كريم مصلح عميد الكلية، إلى أن المؤتمر سيناقش عدة محاور، ومنها واقع المياه فى ، المياه فى الإعلام المصرى، المياه فى الثقافة والقوانين المصرية، كما سيناقش تحديات المياه فى مصر والمياه فى الاستراتيجية المصرية واستدامة المياه وتكاملها فى مصر.

وأوضح د. محمد توفيق مقرر المؤتمر، أنه سيشارك فى المؤتمر العديد من الشخصيات الأكاديمية والباحثين فى هذا المجال، وهم محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، د. مغاورى حجازى رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وعاطف محمد الغامدى نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، كما سيشارك أيضا محمد إبراهيم منصور رئيس مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، ود.فتحى عبد العزيز أبو راضى أستاذ الجغرافيا العامة بجامعه الإسكندرية، ومحمد فوزى المستشار القانونى بسوهاج، بجانب مشاركة جامعات عين شمس، القاهرة، دمنهور، الإسكندرية، قناة السويس، بالإضافة إلى جامعة بورسعيد، أسيوط وأسوان.
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