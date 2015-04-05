تمارين الأيروبيكس تحسن الوظائف العقلية لمرضى الانفصام

• ما هى تمارين الأيروبكس؟

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن ممارسة تمارين الأيروبكس قد تعزز الذاكرة ومهارات التفكير فى الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية.>وتشمل التمارين الهوائية "الأيروبيكس" المشى السريع، التمارين المنزلية، الرقص، القفز فى المكان، رفع الأثقال، ممارسة التمارين باستخدام الآلات الرياضية.

وشمل البحث 33 مريضا بالفصام تم تقسيمهم عشوائياً للخضوع إلى نوعين من العلاجات، حيث أعطيت المجموعة الأولى العلاج النفسى، أما المجموعة الأخرى خضعت إلى برنامج من التمارين الرياضية التى تسمى بالأيروبيكس لمدة 12 أسبوعاً.

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• تمارين الأيروبكس تحسن من القدرات العقلية

>وبحلول نهاية الدراسة، تحسنت اللياقة البدنية بنسبة 18 فى المئة فى المجموعة التى قامت بممارسة تمارين الأيروبكس، ولكن انخفضت نسبة اللياقة البدنية بمقدار 0.5 فى المئة للمجموعة التى خضعت للعلاج النفسى.

وعلى الرغم من ذلك فقد تحسنت القدرة العقلية والمعرفية بنسبة 15 فى المئة فى المجموعة التى مارست الرياضة، وانخفض الأداء العقلى بنسبة 2 فى المئة فى المجموعة التى خضعت للعلاج النفسى، وفقا للدراسة.

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• تمارين الأيروبكس تحفز وظائف المخ

>قال المؤلف الرئيسى ديفيد كيمهى، أستاذ مساعد فى الطب النفسى ومدير مختبر علم النفس التجريبى فى معهد الطب النفسى بولاية نيويورك، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن ضعف اللياقة البدنية "الأيروبكس" تمثل عامل خطر للإصابة بالعجز المعرفى لدى الأشخاص المصابين بانفصام الشخصية، حيث إن تمارين الأيروبكس تقدم العلاج الآمن الذى ليس له تأثير فيما بعد.>وأضاف كيمهب أن تمارين الأيروبكس تحفز بروتين يسمى "عامل التغذية العصبية" الموجود بالمخ الذى يزيد مع ممارسة النشاط البدنى، والذى قد يكون آلية قوية لتحسين الوظائف العقلية لمرضى الفصام.

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