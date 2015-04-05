استمرار عمليات عاصفة الحزم ضد أهداف تابعة للحوثيين باليمن

قامت طائرات دول التحالف العربى المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم" فجر اليوم بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وقوات عسكرية موالية للرئيس اليمنى السابق ، وذلك فى اليوم الحادى عشر لانطلاق هذه العملية التى تستهدف إعادة الشرعية لليمن .

وقد سمع دوى انفجارات فى صنعاء نتيجة استهداف عمليات القصف للمواقع فى جبل نقم ومقر الفرقة الأولى مدرع الموقع الرئيسى للحوثيين فى العاصمة ومواقع عسكرية أخرى.

كانت طائرات التحالف قد قصفت مساء أمس مواقع فى قلب صنعاء وصفت بأنها الأقوى على الإطلاق منذ بدء العمليات ، وشملت مبنى الشرطة العسكرية ومدرسة الحرس الخاص ومعسكر الدفاع الجوى فى منطقة صرف ومعسكر الصيانة ومعسكر الخرافى.

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