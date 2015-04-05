السنغال تلغي تأشيرات الدخول للسائحين

ألغت السنغال شرط حصول الزائرين الأجانب على تأشيرة دخول، كما ستلغي الضرائب على تذاكر الطيران، في ظل سعيها لإنعاش قطاع السياحة.

وأدى ارتفاع التكاليف والتعقيدات الإدارية للتأشيرات، بالإضافة إلى الضرائب على تذاكر الطيران، وتفشي فيروس “إيبولا” بالمنطقة، إلى تراجع في عدد الزائرين للبلاد، وإصابة قطاع السياحة بالشلل.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال في كلمة إلى الشعب، إن الإجراءات الجديدة على السفر بلا تأشيرة دخول ستسري بدءا من أول مايو المقبل.

وقال سال أيضا إن الضرائب الحكومية على تذاكر الطيران ستخفض إلى النصف، فيما لم يحدد جدولا زمنيا لتلك الخطوة.

سكاي نيوز