أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ وعضو سابق بالمجلس العسكرى يكرمان الأيتام ببلطيم

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ وعضو سابق بالمجلس العسكرى يكرمان الأيتام ببلطيم محافظ كفر الشيخ وعضو سابق بالمجلس العسكرى يكرمان الأيتام ببلطيم
كرم الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، عدد من الأيتام بجمعية تسنيم لرعاية الأيتام بحضور اللواء إسماعيل عتمان رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو المجلس العسكرى السابق، والمهندس سعيد عطية رئيس مدينة المصيف، واللواء حمدى حشاش رئيس مدينة برج البرلس، وعلى عبد الرحمن مدير عام التضامن الاجتماعى، ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد المحافظ بضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم لأن له مكانة عالية عند الله عز وجل، مشيراً إلى أن أعظم يتيم فى البشرية هو سيدنا "محمد"- عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قام بتغيير الأمة للأفضل.

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتسليم الهدايا على الأطفال الأيتام متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365