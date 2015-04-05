محافظ كفر الشيخ وعضو سابق بالمجلس العسكرى يكرمان الأيتام ببلطيم

كرم الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفرالشيخ، عدد من الأيتام بجمعية تسنيم لرعاية الأيتام بحضور اللواء إسماعيل عتمان رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو المجلس العسكرى السابق، والمهندس سعيد عطية رئيس مدينة المصيف، واللواء حمدى حشاش رئيس مدينة برج البرلس، وعلى عبد الرحمن مدير عام التضامن الاجتماعى، ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد المحافظ بضرورة الاهتمام بالطفل اليتيم لأن له مكانة عالية عند الله عز وجل، مشيراً إلى أن أعظم يتيم فى البشرية هو سيدنا "محمد"- عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قام بتغيير الأمة للأفضل.

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتسليم الهدايا على الأطفال الأيتام متمنياً لهم التوفيق والنجاح.