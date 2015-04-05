دراسة بريطانية: البدناء يميزون الروائح أكثر من غيرهم

حاسة الشم ترتبط بمراكز الجوع

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، عن أن البدناء هم الأفضل فى اكتشاف رائحة الأطعمة مثل الشيكولاتة ويكونون أكثر متعة بها، بالمقارنة بغير البدناء.>وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن الرائحة تلعب دورًا كبيرًا فى الاستهلاك الغذائى للناس، كما ترتبط حاسة الشم بمركز الجوع فى الدماغ، وفقًا للباحثين البريطانيين.

وقال المؤلف الرئيسى لورنزو ستافورد، وهو محاضر رفيع المستوى فى مركز علم النفس المقارن والتطورى فى جامعة بورتسموث فى إنجلترا، إنه فى عصر ارتفاع نسبة السمنة فى جميع أنحاء العالم، ما زلنا بحاجة إلى فهم المزيد حول دور حاسة الشم فى سلوك الأكل.

دور حاسة الشم من حيث الشعور بالجوع

>وأفاد ستافورد بأن الأبحاث السابقة كانت تتعارض مع بعضها من حيث الذوق والتذوق للبدناء، ولكن عدد قليل جدًا من الدراسات فى تضمنت دراسة حاسة الشم لديهم.

ووجد الباحثون خلال الدراسة الحديثة أن الأشخاص البدناء كانوا أفضل فى الكشف عن رائحة الأطعمة خاصة الشوكولاتة من المجموعات غير البدينة، وكذلك تقييم الرائحة من حيث المتعة.

قوة الحواس تزيد من الرغبة فى تناول الأغذية

>وأوضح ستافورد أن قوة الحواس مثل البصر والشم يمكن أن تزيد الرغبة الشديدة فى تناول المواد المسببة للإدمان، لافتًا إلى أن الأمر نفسه قد يكون صحيحًا بالنسبة للأغذية أيضًا.

وأضاف الباحثون أن رائحة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية قد تؤدى أيضًا إلى الشغف وربما تؤدى إلى الاستهلاك المفرط لأولئك الأفراد الذين هم عرضة لزيادة الوزن.

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