«كاسترو» يظهر علنًا للمرة الأولى منذ 14 شهرًا

زار الرئيس الكوبي السابق، فيدل كاسترو، مدرسة تقع بالقرب من منزله في العاصمة الكوبية هافانا، في أول ظهور علني له منذ 14 شهرًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام كوبية رسمية، السبت.

وظهر الزعيم الكوبي البالغ من العمر 88 عامًا، وهو يزور مدرسة في صور نشرت بصحيفة الحزب الشيوعي «جرانما».

ويظهر «كاسترو» في الصور وهو جالس داخل حافلة صغيرة يُصافح أعضاء وفد فنزويلي زائر عبر نافذة الحافلة، مرتديًا ملابس رياضية وقبعة رياضية سوداء.

يذكر أن آخر مرة ظهر فيها «كاسترو» علنا كانت في الثامن من يناير 2014 خلال افتتاح معرض فني في هافانا.

وتعد أيضًا المرة الأولى التي يظهر فيها علنًا منذ أن أعلن شقيقه الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، أن الولايات المتحدة وكوبا سيطبعان العلاقات الدبلوماسية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة تكهنات بشأن صحة «كاسترو»، واحتمالية وفاة الزعيم الثوري على شبكة الإنترنت.

د ب أ