حبس مدرب كرة قدم 4 أيام هتك عرض طفل عمره 8 سنوات بالغردقة

قررت نيابة الغردقة الجزئية، مساء أمس السبت حبس مدرب كرة قدم بمركز شباب الميناء بالغردقة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهمامه بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

كان اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من الرائد أسامة مهران، معاون مباحث قسم أول الغردقة، يفيد تلقيه بلاغًا من مدير شركة سياحة النشاط بالغردقة، يتهم فيه المدعو "م. ش" 42 سنة، مدرب كرة قدم وكارتيه بمركز شباب الميناء بالغردقة بهتك عرض نجله البالغ من العمر 8 سنوات.

وتم تشكيل فريق بحث لبيان حقيقة الواقعة وتمكن الرائد أسامة مهران والنقيبان مصطفى عكاشة ومؤمن عبد الوهاب، معاونا مباحث القسم، من ضبط المدرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التى اتخذت قرارها سالف الذكر.

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