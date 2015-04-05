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تدشين المرحلة التشغيلية لمركز الحميدية الصحي بكلفة 13 مليون درهم

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تدشين المرحلة التشغيلية لمركز الحميدية الصحي بكلفة 13 مليون درهم تدشين المرحلة التشغيلية لمركز الحميدية الصحي بكلفة 13 مليون درهم

يستقبل مركز الحميدية الصحي اليوم مراجعيه في مقره الجديد في منطقة الحميدية، وأشاد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها أفراد المجتمع.

وقال حمد الشامسي إن كلفة المبنى الجديد لمركز الحميدية الصحي بلغت 13 مليون درهم، منها 3 ملايين و500 ألف درهم تكاليف المعدات الطبية والأثاث، ويعد من أحدث المراكز الطبية التي تم تشييدها بالدولة.

وقالت الدكتور عائشة خلفان المدير الفني إن المركز يعد من أحدث مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تنشأ في عجمان، ويمثل نقلة نوعية في الخدمات التي سيقدمها، ولا سيما بعد أن تم التوسع في هذه الخدمات التي تجعل مركز الحميدية الصحي الجديد من مراكز الرعاية الصحية الشاملة في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضحت أن المركز الجديد يضم عيادات العلاج العام مقسمة إلى عيادات للرجال وأخرى للنساء، وكذلك عيادة لرعاية الأمومة والطفولة، التي تقدم خدمات متابعة حوامل يومين في الأسبوع، فيما تم تخصيص الأيام الثلاثة الباقية للتطعيمات.

 بدورها، قالت المسؤولة الإدارية بالمركز مريم علي الراوي إن أعداد المترددين على مركز الحميدية خلال العام الماضي بلغت 5.055 مراجع، منهم 4143 مراجعاً حصلوا على العلاج العام ، وتقديم 5.749 تطعيم، كما بلغ أعداد النساء الحوامل اللواتي تمت متابعة حالتهن في المركز 218 حاملاً. كما قام المركز بتنفيذ 70 زيارة منزلية للمرضى المسجلين بالمركز، ولكن لا يمكنهم الوصول للمركز لتلقي العلاج بسبب ظروف صحية قاهرة.

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