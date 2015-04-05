كلفة المرحلة الثانية من 3 إلى 5 مليارات درهم

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كشفت الدكتورة رجاء القرق نائب الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، لـ «البيان»، عن أن تكلفة المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية التي تم اعتمادها أخيراً من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقدر بين3 إلى 5 مليارات درهم.

وقالت في لقاء خاص مع «البيان» إن المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية ستقود الاتجاه العالمي من الرعاية الصحية الوقائية، حيث تعتبر بمثابة توسعة في عالم الرفاهية الصحية، كونها تكمل منظومة الرعاية الصحية.

وأدركت مدينة دبي الطبية في وقت مبكر أن احتياجات الرعاية الصحية يجب أن تتطور من الرعاية العلاجية السريرية إلى الرعاية الوقائية، آخذة بعين الاعتبار متطلبات الرعاية الصحية في دبي وعموم المنطقة، جنباً إلى جنب مع العوامل الأخرى مثل التغيرات الديموغرافية وغيرها.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية ستضيف أكثر من 18 ألف فرصة عمل في مجال الرعاية الصحية وفي مجال التعليم الأكاديمي الطبي، ولم تدخر المدينة أي جهد في توفير البرامج التدريبية المعتمدة لضمان تأهيل كفاءات قادرة على مواكبة تطوّر القطاع والنمو المتسارع المتوقع له على مدى السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستركز على المنحى التعليمي بما يتماشى مع رؤيتي الإمارة والدولة، متوقعة انضمام أكثر من 3 آلاف طالب سنوياً في المرحلة الثانية.

عجلة النمو

وقالت نائب الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية إن امتداد المرحلة الثانة على مساحة 22 مليون قدم مربعة، على طول خور دبي ستدفع بعجلة نمو سياحة الرفاهية الصحية والسياحة العلاجية على حد سواء، كما ستجلب مفاهيم فريدة للرفاهية وخدمات متخصصة للمواطنين فضلاً عن المقيمين والزائرين.

وأكدت الدكتورة رجاء القرق أن إطلاق المرحلة الثانية يتماشى مع رؤية الدولة وخطة إمارة دبي 2021، حيث سيصب ذلك في خانة تنمية اقتصاد دبي المتنوّع والمبني على المعرفة، ومن خلال الشركاء الاستراتيجيين ستواصل المدينة بناء سمعة دبي كأفضل وجهة استثمار في مجال الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالنموذج التشغيلي للمدينة ذكرت الدكتورة القرق، أنه ومنذ تأسيسها في العام 2002، عملت مدينة دبي الطبية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والقطاع التنظيمي، وحرصت على استقطاب تخصصات طبيّة جديدة وعملت على تلبية متطلباتها من حيث التقنيات والخبرات وفقاً لأعلى المعايير في بيئة منتظمة، وفيما يتعلق بالبحوث الطبية، نواصل العمل على تسهيل وتشجيع إجراء ونشر البحوث المتعلقة بالمشكلات الصحية الأكثر انتشاراً في المنطقة للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.

التغيرات الديموغرافية

وأضافت: يعتبر النموذج ديناميكياً ومتميزاً ومستجيباً للتغيرات مثل التغيرات الديموغرافية، وأنماط الأمراض، والنمو السكاني، إذ يأخذ القطاع التنظيمي في سلطة مدينة دبي الطبية على عاتقه أعلى المعايير في ما يتعلق بترخيص وتنظيم الاختصاصات التي تقدم خدمات الرفاهية الصحية.

وحول ما ستضمنه المرحلة الثانية من مشاريع كبرى، أوضحت الدكتورة رجاء القرق أن أحد مشاريع المدينة الكبرى الرئيسية هو «مشروع نشاما» المتكامل والذي سيمتد على مساحة 2.4 مليون قدم مربعة على شكل طوابق أرضية، حيث سيشمل الوحدات السكنية المخصصة في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى محال التجزئة، ومرافق الضيافة وخيارات الاستجمام المطلة على خور دبي والتي تقع في قلب المدينة.

مشيرة إلى أن أحد الشركاء الاستراتجيين في المرحلة الثانية هي المدرسة السويسرية الدولية للعلوم وهي أول مدرسة خاصة تقدم مناهج بلغات متعددة بمنظور علمي، حيث سيتم افتتاحها في سبتمبر الجاري.

آخر التطورات

وبخصوص تطوير المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية أكدت الدكتورة القرق أن كلاً من مجلس الإدارة لسلطة مدينة دبي الطبية وفريق إدارة مدينة دبي الطبية على دراية كافية بمتطلبات السوق والمجتمع الإقليمية والاتجاهات العالمية في مجال الرعاية الصحية والابتكار.

كما يلتزم الفريق بمواكبة آخر التطورات في مجال الابتكار التكنولوجي الذكي بما يكفل إدارة مرافق وبنية المرحلة الثانية عبر تكنولوجيا ذكية لتوفير خدمات ترفيهية وسياحية بجودة عالية لبناء مجتمع ذكي ومتكامل ما يعزز من قدرة دبي على الاستدامة والمنافسة إلى جانب البحوث والدراسات الطبية فضلاً عن توظيف الخبرات العالمية.

كما أثبتنا نجاحنا في المرحلة الأولى، لدينا كامل الثقة لتحقيق رؤيتنا في المرحلة الثانية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وخطة دبي 2021.

رؤية

قالت القرق على مدى أكثر من 12 عاماً، وبناء على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إطلاق مدينة دبي الطبية لتصبح الوجهة المختارة للرعاية الصحية عالية الجودة والمركز المتكامل للتميز بخدمات الرفاهية الصحية والخدمات العلاجية السريرية.

واليوم نمت المدينة كأكبر منطقة حرة للرعاية الصحية في العالم، وهي الوجهة لأكبر الأسماء عالمياً في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث قامت ببناء بيئة طبية متماسكة مدعومة بتعليم طبي متطور وبخيارات أكاديمية متميزة.

وتابعت الدكتورة القرق، كمنطقة حرة، نعمل على التأكيد على مفهوم النمو مدعوماً بالتنظيم والقدرة على التخطيط، وفيما يخص البنية التحتية، لدى المرحلة الثانية شبكة طرق متصلة بشكل جيد مع بعضها البعض وبنية تحتية جاهزة.

ويتمتع الشكل الجديد للمرحلة الثانية بتصميم عصري حديث ومتطور لضمان أكبر قدر من الراحة الممكنة في الخارج، خصوصاً خلال أشهر الصيف جنباً إلى جنب مع أماكن المشي، ومسارات الدراجات والأماكن العامة. وبعض الميزات التي تشمل أماكن التنزه والحدائق، والتي بدورها ستكون رئة التطور والبنية التحتية المطابقة لمواصفات الأبنية الخضراء.

وأشارت إلى أن عمليات مدينة دبي الطبية مبنية على الشراكات الاستراتيجية مع مزودي الرعاية الصحية الإقليميين والدوليين فضلاً عن قادة الصناعات، وأن المرحلة الثانية ستضع المدينة بموقع مرموق عالمياً كوجهة للجودة والرعاية الصحية والرفاهية الصحية والتعليم الطبي والبحوث على حد سواء.

جودة الخدمات تعزز السياحة العلاجية

أظهر استبيان أجرته «مدينة دبي الطبية» أن علاج العقم يعتبر أكثر العلاجات استقطاباً لمرضى السياحة العلاجية في دبي.

وجاءت نتيجة الاستبيان على عكس التوجه العالمي، حيث تتصدر الجراحات التجميلية وعلاج الأسنان وجراحة العظام وجراحات القلب، أكثر العلاجات الطبية التي يخضع لها المرضى خلال سفرهم لأغراض السياحة العلاجية، وذلك وفقاً لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابع لوزارة الصحة الأميركية، ومركز ديلويت للحلول الصحية.

وأظهر الاستبيان أن فحوصات أو علاجات التجميل والأسنان والقلب وجراحة العظام تأتي في المرتبة الثانية بعد علاج العقم ضمن خيارات مرضى السياحة العلاجية القادمين إلى دبي.

وشمل الاستبيان، الذي أجرته مدينة دبي الطبية، ممثلين عن مختلف المرافق الطبية التابعة لها، والبالغ عددها 120 عيادة ومركزاً طبياً، وتغطي البيانات التي تم جمعها فترة ستة شهور اعتباراً من يناير 2014. وتركزت العينة التي شملها الاستبيان على المرافق التي تقدم خدمات سريرية بما يجعلها ممثلاً لمحفظة حلول السياحة العلاجية التي توفرها دبي.

واستطلعت «مدينة دبي الطبية» خلال الاستبيان آراء الأطباء الأخصائيين وتوقعاتهم وملاحظاتهم بشأن السياحة العلاجية في دبي، والتي تعتبر إحدى المجالات الرئيسية التي تركز عليها الإمارة وتسعى لتطويرها بما يعزز جاذبيتها كوجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة والعالم.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 48% من مرضى السياحة العلاجية يأتون بشكل رئيسي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و32% من الدول العربية الأخرى و26% من دول شرق وغرب أوروبا و23% من آسيا. وتتمثل العلاجات الثلاثة الأكثر شيوعاً في علاج العقم، وجراحات التجميل، وعلاج الأسنان.

وأشار الأخصائيون العاملون في مدينة دبي الطبية إلى أن 80% من مرضى السياحة العلاجية يأتون إلى دبي نظراً لجودة خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، و61% منهم يقصدون دبي نظراً للخبرة القوية التي يتمتع بها أطباؤها، و48% يختارون دبي كوجهة للسياحة العلاجية نظراً لما توفره من علاجات تخصصية متميزة.

بروفايل

أقوى سيدة أعمال عربية عام 2006

رجاء عيسى القرق نائب الرئيس والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية.

حصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت عام 1977، ومن أجل تعزيز مهارتها المهنية والإدارية، انضمت إلى عدد من الدورات التعليمية والتدريبية شملت قطاعات الإدارة، التسويق، المبيعات إلى جانب الموارد البشرية وتطوير المهارات الشخصية.

وتشغل رجاء القرق أيضاً مناصب مرموقة أبرزها رئيسة مجلس دبي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة غرفة دبي للصناعة والتجارة وعضو مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية بدبي، كما حصلت على عضوية كل من مجلس دبي الاقتصادي، المنتدى العربي الدولي للمرأة إلى جانب المجلس الوطني الاستشاري وكلية دراسات الأعمال.

وتمثل رجاء القرق الدولة في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية والطاولات المستديرة كمتحدثة رئيسية وعضو الوفد الرسمي لحكومة دبي في الاجتماعات الاقتصادية والتجارية. وصنفت كرابع أقوى سيدة أعمال عربية عام 2006 بحسب مجلة فوربس الدولية.