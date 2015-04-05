مصرع طفل مواطن تحت ثلاجة المنزل

لقي طفل مواطن يدعى ( ي، س، م ) يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه إثر سقوط ثلاجة المنزل عليه خلال وجوده داخل المطبخ بمنطقة ضدنا.

وفي تفاصيل الحادثة فقد تلقت غرفة عمليات الشرطة بلاغا في تمام الساعة الثامنة مساء يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة ضدنا، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة والمرور والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، حيث تبين ان الحادث وقوع أثناء محاولة إسعاف طفل مواطن كان في حالة حرجة، وعليه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه قبل أي تدخل من قبل الهيئة الطبية.

جرت الحادثة في مسكن الأسرة، حين دخل أحد أبنائها وهو طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، الذي يدرس في المرحلة الأولى من رياض الأطفال المطبخ دون أن يكون أحد برفقته، فقام بمحاولة فتح باب الثلاجة والتي على ما يبدو لم تكن مثبتة بشكل جيد، مما ساهم في سقوطها عليه مباشرة.

وما أن سمع ذووه صوت ارتطام قوي حتى سارعوا إلى تفقد الأمر، فشاهدوا طفلهم ممددا على الأرض بلا حراك، فتم نقله من قبل أحد أفراد أسرته إلى المستشفى، الإ أنه وقع الحادث مباشرة وحال دون ذلك.