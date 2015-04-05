بالصور.. محافظ كفر الشيخ يُكرم الأيتام وحفظة القرآن وإعلاميين

كرم الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، والعميد علاء نجم مدير فرع جمعية الأورمان مساء أمس السبت، 15 من حفظة القرآن، و20 عريسًا وعروسًا، و20 من المخترعين والمبتكرين وطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعدد من الإعلاميين، بالساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ، فى حفل زفاف جماعى للأيتام برعاية دار الأورمان.

وأقيم الاحتفال بالساحة الرياضية للقوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة، وعلى عبد الرحمن مدير التضامن الاجتماعى، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتم تكريم عمرو سعده رئيس رابطة الصحفيين، وعلاء عبد الله نائب رئيس رابطة الصحفيين، عبد القادر الشوادفى سكرتير عام الرابطة، ومن أعضاء مجلس إدارة رابطة الصحفيين مجدى أبو العنين ومحمد سليمان، والمتحدث الإعلامى للرابطة طارق عامر، ومن الإعلاميين أشرف الحداد، وسمر عبد الرحمن وأشرف مصباح ومحمد نصار.

وتم تكريم 350 طفلاً من الأيتام وحفظة القرآن، وشهد الاحتفال افتتاح معرض ملابس للأيتام، وتقديم العديد من الفقرات الفنية، فى حفل زفاف 20 عروسًا وعريسًا من الأيتام.



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محافظ كفر الشيخ مع عدد من العرسان المكرمين



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محافظ كفر الشيخ يكرم الصحفى محمد سليمان

محافظ كفر الشيخ يسلم الهدايا للعرسان الأيتام

محافظ كفر الشيخ يكرم الإعلامى مجدى أبو العنين

محافظ كفر الشيخ يكرم الإعلامى عمرو سعدة

محافظ كفر الشيخ يكرم الإعلامى علاء عبد الله

محافظ كفر الشيخ يكرم الإعلامى أشرف الحداد

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