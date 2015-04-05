"الصحة" توقف إرسال متخصصين لمستشفى العريش.. وغضب شعبى من القرار

أكد مصدر مسئول بمستشفى العريش العام انتهاء انتداب الدكتور سليمان القماش، عميد كلية الطب السابق بجامعة قناة السويس وأستاذ الجراحة، وأشار المصدر أن وزارة الصحة رفضت التجديد "للقماش" رغم حاجة المستشفى إليه، وسبقه إلغاء عمل كل من الدكتور محمد طه أستاذ جراحة العظام بمستشفى جامعة قناة السويس، والدكتور صبحى رمضان أخصائى جراحة الأوعية.

وقال المصدر إن مستشفى العريش العام، كان يعتمد على التخصصات النادرة التى يتم إرسالها ضمن قوافل الرعاية الحرجة، وتوقف إرسالهم تسبب فى ارتباك بالمستشفى خصوصا مع بدء وصول حالات إصابة يوميا من بين الأهالى جراء الأحداث التى تشهدها سيناء.

ومن جانبه قال الدكتور حسين شهاب، محمد حجاب من أبناء سيناء، إن المتخصصين القادمين من كليات الطب المختلفة استطاعوا أن يساعدوا الأهالى كثيرا وأجروا عمليات هامة وصعبة، وتسبب قرار وزارة الصحة فى مخاوف لدى الأهالى من أن تكون الوزارة قد استجابت لضغوط من أطباء بالعريش يرون أن المتخصصين يؤثرون عليهم، واستطاعوا أن يقنعوا الجهات المتخصصة بأنهم يقومون بنفس الدور فى حين أن هذا غير صحيح.

وطالب الأهالى وزير الصحة بالتدخل وإعادة المتخصصين لمستشفى العريش العام لافتين إلى أن أهالى سيناء هم فى حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية فى الظروف التى تشهدها المحافظة، ووصول حالات حرجة لمصابين جراء النيران العشوائية التى تصيبهم.

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