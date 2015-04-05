موجز الصحافة المحلية: كاميرات مراقبة حبيب العادلى فى الشيخ زايد

تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم الأحد، عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "كاميرات مراقبة حبيب العادلى فى الشيخ زايد"، وتفاصيل خطط تأمين وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى فى فيلته بالشيخ زايد بواسطة شركة حراسة وخدمات أمنية ثابتة من جهاز الأمن الوطنى والمباحث لمدة 24 ساعة.

وتنشر الجريدة أيضاً تفاصيل الاجتماع المفاجئ الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد خلاله أن مضيق باب المندب يمثل قضية أمن قومى بالنسبة لمصر، مشددًا على أن مصر ستقتلع الإرهاب من جذوره، وستتدخل لحماية الخليج إذا ما لزم الأمر ذلك.

ونقلت جريدة "الأهرام" ما قاله الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأنه سيتم الانتهاء من حفر القناة الجديدة أول أغسطس المقبل، وأشار إلى أن المشروع سيضم 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين وبينهما قناة السويس، لافتا إلى أن الميناء الواحد يصنع بمفرده حضارة، ولذا سيتم استغلال هذه الموانئ من خلال ربطها فى كيان اقتصادى واحد، مشددا على أنه تم عمل مخطط عام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس قابل للتنفيذ.

وأشار إلى أن المخطط العام للمشروع جاهز للتنفيذ ولكن ننتظر صدور القانون الخاص والذى سيؤكد أن قناة السويس ستكون الهيئة المشرفة على المشروع، كما تم الانتهاء من المخطط العام للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وسيتم إعلان المخطط الخاص بها مع صدور القرار الخاص بقانون منطقة قناة السويس، وأوضح أن مشروع التنمية القناة الجديدة سيحققان عائدات لمصر لا تقل عن ١٠٠ مليار دولار سنويا"، ولفت إلى أن الفرصة ستكون متاحة لجميع الشركات والمؤسسات المصرية لتنفيذ المخطط العام والبنية التحتية طبقا للمقاييس العالمية.

ونشرت جريدة "الأخبار" تأكيد الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى "16023" تلقى 9297 مكالمة هاتفية خلال شهرين، تضمنت طلبات للعلاج من المتعاطين بجانب طلب للمتابعة والمشورة، وأضافت أن هناك 13591 مريضا استقبلتهم المستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن، وأضافت أن النتائج كشفت أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الاولى حيث بلغت نسبتها 35.1%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.3%.

وكشفت جريدة "المصرى اليوم"، على لسان وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعى، عن إعداد الوزارة لائحة جديدة للقضاء على ما سماه المهازل التى تحدث داخل المدارس، مثل ظاهرة الضرب، وتذنيب الطلاب داخل الفصول، مشيراً إلى أن لائحة صممها عدد من الخبراء، والمركز القومى للبحوث التربوية.

وقالت جريدة "الشروق"، أن محسن صلاح الدين، رئيس مجلس شركة المقاولون العرب، أعلن عن أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعى طرق بدولة إثيوبيا الشقيقة تبلغ قيمتها اكثر من 111 مليون دولار وهما عبارة عن مرحليتين من الطريق الدولى نيروبى- أديس أبابا، والذى يعتبر جزءا من المشروع الطموح للطريق الدولى من القاهرة إلى كيب تاون فى جنوب إفريقيا، وأشار صلاح إلى أن شركة المقاولون العرب الإثيوبية قامت خلال العام الماضى بتنفيذ حجم عمل بقيمة 30 مليون دولار، موضحا أن العمالة الإثيوبية تمثل 90 % بهذين المشروعين.

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