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صلاح لـ"معجب" وعده بـ"تيشيرت" حال تسجيله هدفا:"يابن المحظوظة مبروك عليك"

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صلاح لـ"معجب" وعده بـ"تيشيرت" حال تسجيله هدفا:"يابن المحظوظة مبروك عليك" صلاح لـ"معجب" وعده بـ"تيشيرت" حال تسجيله هدفا:"يابن المحظوظة مبروك عليك"
رد محمد صلاح، لاعب نادى فيورنتينا، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، على أحد معجبيه كان قد طلب منه فى وقت سابق الـ"تيشيرت" الخاص به، قائلاً: "يابن المحظوظة مبروك عليك يا عم التيشيرت".

كان أحد معجبى اللاعب محمد صلاح قد وجه له رسالة قائلاً: "أنت فعلاً المثل الحقيقى لى قصة كفاح، أنا بحبك أوى ونفسى تدينى تيشرت من بتوعك وتمضيلى عليه بعد أذنك يا نجم "، فرد عليه محمد صلاح قائلاً: "لو جبت جول الماتش الجاى إن شاء الله اعتبر التيشيرت بتاعك"، مضيفًا مداعبًا: "بس لو مجبتش مشوفش منك رسالة تانى".

يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح، قاد فريقه فيورنتينا، لتحقيق فوز هام بالدورى الإيطالى على حساب ضيفه سامبدوريا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى.


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