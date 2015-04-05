دراسة حديثة: المشى لمدة 15 دقيقة يقلل الشهية للطعام

• فوائد المشى

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشى لمدة 15 دقيقة يمكن أن يساعد من يعانون من زيادة الوزن فى تقليل الرغبة الشديدة لتناول السعرات الحرارية العالية والوجبات الخفيفة المحتوية على السكر.

• المشى السريع يقلل من الحنين لتناول الغذاء

وقال أدريان مولى، طبيب نفسى فى جامعة الرور بوخوم فى ألمانيا، إن هذه الدراسة تشير إلى أن المشى السريع يمكن أن يستخدم كاستراتيجية للحد من الحنين والشغف لتناول الغذاء.

• ممارسة الرياضة تكبح الرغبة الشديدة فى تناول الطعام

وأوضح مولى عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بموقع “PLOS ONE”، أن ممارسة الرياضة قد توفر بعض التحفيز المعرفى الذى يتداخل مع الأفكار المرتبطة بالطعام الشهى، كما أن الانضباط فى ممارسة الرياضة يكبح الرغبة الشديدة التى يمكن أيضاً أن تحسن القدرة على متابعة الخيارات الغذائية الصحية.

• 2 مليار شخص يعانون من السمنة

وعلى الصعيد العالمى، ما يقرب من 2 مليار من البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وهذا يزيد من خطر تعرضهم للوفاة المبكرة، وصعوبة التنفس، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وارتفاع ضغط الدم، الكسور ومشاكل الصحة العقلية.

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