أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة حديثة: المشى لمدة 15 دقيقة يقلل الشهية للطعام

Google+ Print
دراسة حديثة: المشى لمدة 15 دقيقة يقلل الشهية للطعام دراسة حديثة: المشى لمدة 15 دقيقة يقلل الشهية للطعام

• فوائد المشى

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشى لمدة 15 دقيقة يمكن أن يساعد من يعانون من زيادة الوزن فى تقليل الرغبة الشديدة لتناول السعرات الحرارية العالية والوجبات الخفيفة المحتوية على السكر.

• المشى السريع يقلل من الحنين لتناول الغذاء

وقال أدريان مولى، طبيب نفسى فى جامعة الرور بوخوم فى ألمانيا، إن هذه الدراسة تشير إلى أن المشى السريع يمكن أن يستخدم كاستراتيجية للحد من الحنين والشغف لتناول الغذاء.

• ممارسة الرياضة تكبح الرغبة الشديدة فى تناول الطعام

وأوضح مولى عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بموقع “PLOS ONE”، أن ممارسة الرياضة قد توفر بعض التحفيز المعرفى الذى يتداخل مع الأفكار المرتبطة بالطعام الشهى، كما أن الانضباط فى ممارسة الرياضة يكبح الرغبة الشديدة التى يمكن أيضاً أن تحسن القدرة على متابعة الخيارات الغذائية الصحية.

• 2 مليار شخص يعانون من السمنة

وعلى الصعيد العالمى، ما يقرب من 2 مليار من البالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وهذا يزيد من خطر تعرضهم للوفاة المبكرة، وصعوبة التنفس، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وارتفاع ضغط الدم، الكسور ومشاكل الصحة العقلية.

يتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى : Health@youm7.com

موضوعات متعلقة

- علشان تنام كويس.. اعمل 6 حاجات قبل وبعد العشاء.. اشرب مية فاترة قبل الأكل بنص ساعة ومية دافية بعده.. واتمشى ربع ساعة حوالين بيتك.. وماتلعبش رياضة تقيلة.. وماتغسلش سنانك فورا.. وبلاش سيجارة قبل النوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات