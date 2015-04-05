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دراسة أمريكية: انفصال الزوجين يرفع خطر إصابة الأطفال بالربو

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دراسة أمريكية: انفصال الزوجين يرفع خطر إصابة الأطفال بالربو دراسة أمريكية: انفصال الزوجين يرفع خطر إصابة الأطفال بالربو
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج خطيرة بخصوص أضرار الطلاق، حيث أشارت أن انفصال الزوجين يرفع من خطر إصابة الأطفال بمرض الربو أو حساسية الصدر، وذلك حسبما نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة إجراء مقابلات مع آباء مجموعة كبيرة جداً من الأطفال بلغ عددهم 92 ألف طفل، تراوحت أعمارهم ما بين عدة شهور وحتى 17 عام، وذلك بغرض كشف العلاقة بين قضاء الأوقات الصعبة داخل المنزل وبين فرص الإصابة بمرض الربو.

وكشفت النتائج أن الأطفال الذين حدث انفصال بين الأب والأم ارتفعت فرص إصابتهم بمرض حساسية الصدر "الربو" بنسبة 28%، وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن ذلك قد يرجع إلى الضغوط النفسية والقلق والتوتر الذى يتعرض له هؤلاء الأطفال، وهى تعتبر من أكثر محفزات الربو.

وأضاف الباحثون أن تعرض الطفل لبعض التجارب السيئة مثل العنف وتناول الخمور وإدمان بعض العقاقير يساهم بشكل ملحوظ فى مضاعفة فرص الإصابة بمرض الربو، وهو ما يعد أمراً خطيراً.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة "Annals of Allergy, Asthma and Immunology"، التى تصدرها الكلية الأمريكية للحساسية، فى مطلع شهر أبريل الجارى.

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