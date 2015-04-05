دراسة: تسبب ألعاب الفيديو العنيفة فى عدوانية الأطفال غير مؤكد

• ألعاب الفيديو العنيفة والمسلية

• ألعاب الفيديو تجعل الأطفال أقل عدوانية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، أن ألعاب الفيديو قد لا تجعل الأطفال أكثر عدوانية.>ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، فإن احتمالات تحول هؤلاء الأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت فى ألعاب الفيديو المسلية إلى أشخاص عدوانيين قليلة.>واكتشف الباحثون أيضاً أن الأطفال الذين لعبوا ألعاب الفيديو لمدة تقل عن ساعة يومياً كانوا أقل عرضة للعدوانية وذلك بشهادة من قبل معلميهم.

وأوضح الباحثون أن إنفاق الكثير من الوقت فى ممارسة ألعاب الفيديو كل يوم قد يغير من طريقة تصرف الأطفال فى الحياة اليومية، ولكن جميع السلوكيات الملاحظة خلال الدراسة قليلة نسبياً جداً، مما يشير إلى وجود علاقة طفيفة بين الألعاب العنيفة والعدوانية.

• ألعاب الفيديو مفيدة جداً

>وأضاف مؤلف الدراسة أندرو بريزى باليسكى وهو عالم النفس التجريبى فى معهد أوكسفورد، أن بعض الآباء والأمهات والمدرسين ينتابهم القلق بشأن الألعاب العنيفة، لكن أثبتت الدراسة أن ألعاب الفيديو هى من الألعاب المفيدة والصحيحة، لذلك لسنا بحاجة للخوف.

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