أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مجموعة يشتبه بقتلها العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الجيزة

Google+ Print
ضبط مجموعة يشتبه بقتلها العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الجيزة ضبط مجموعة يشتبه بقتلها العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الجيزة
أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بالجيزة ضبطت مجموعة من المشتبه فيهم بارتكاب واقعة قتل العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث شرق الجيزة، وأن المضبوطين قيد التحقيقات والاستجوابات لمعرفة إذا كانوا متورطين فى الواقعة من عدمه.

وكان العميد عاطف الإسلامبولى قد استشهد إثر إصابته بـ3 طلقات نارية على يد خارجين عن القانون بعدما طاردتهم، فى محاولة منه لمنعهم من سرقة سيارة أموال تقل 5 ملايين جنيه أثناء سيرها بالطريق الدولى بالصف، وشيعت قيادات الداخلية جثمان الشهيد فى مشهد مهيب بمسقط رأسه بمدينة البدرشين جنوب الجيزة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365