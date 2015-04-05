ضبط مجموعة يشتبه بقتلها العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الجيزة

أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بالجيزة ضبطت مجموعة من المشتبه فيهم بارتكاب واقعة قتل العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث شرق الجيزة، وأن المضبوطين قيد التحقيقات والاستجوابات لمعرفة إذا كانوا متورطين فى الواقعة من عدمه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان العميد عاطف الإسلامبولى قد استشهد إثر إصابته بـ3 طلقات نارية على يد خارجين عن القانون بعدما طاردتهم، فى محاولة منه لمنعهم من سرقة سيارة أموال تقل 5 ملايين جنيه أثناء سيرها بالطريق الدولى بالصف، وشيعت قيادات الداخلية جثمان الشهيد فى مشهد مهيب بمسقط رأسه بمدينة البدرشين جنوب الجيزة.