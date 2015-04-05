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بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بجميع مراكز محافظة سوهاج اليوم

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بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بجميع مراكز محافظة سوهاج اليوم بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بجميع مراكز محافظة سوهاج اليوم
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة اليوم الأحد بجميع مخابز المحافظة بالقرى والمدن، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين أصحاب المخابز وإدارات المختلفة لحل أى مشكلة قد تظهر .

وأضاف المحافظ فى تصريحات له، أنه تم تسليم ماكينات صرف الخبز لأصحاب المخابز والتدريب عليها بالتعاون مع الشركة التى تعاقدت معها وزارة التموين، وأن المنظومة سيستفيد منها أكثر من 4 ملايين سوهاجى، وسيتم إضافة رغبات المواطنين سواء صرف الخبز أو الدقيق.

وأوضح المحافظ أنه سيتم احتفاظ أصحاب المخابز بالكارت الذهبى تحت إشراف إدارات التموين، حيث تم تخصيص 1000 رغيف للكارت الذهبى بمخابز المدن، و500 رغيف للقرى، وتخصص للمغتربين وغير المسجلين بالبطاقات التموينية، ونسعى أن نكون المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى منظومة الخبز الجديدة.

ومن جانبه، قال المحاسب شمس يوسف، وكيل وزارة التموين، فى تصريحات له: إنه تم صرف 3 ماكينات للمخابز الآلية، وسيتم زيادة الماكينات لكل المخابز خلال الفترة القادمة، وأن العمل سيبدأ بالمخابز على مستوى المحافظة من الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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مصر 365

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