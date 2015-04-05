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بالصور.. فريق طبى بمستشفى جامعة القناة يجرى جراحة نادرة لتركيب مفصل لفتاة

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أجرى أمس فريق طبى بجراحة العظام مستشفى جامعة قناة السويس جراحة نادرة لتركيب مفصل لفتاة فى سن 16 سنة ونجحت الجراحة تماما واستطاعت المريضة الحركة مع استمرار المتابعة الطبية.

وقال الدكتور محمد نبيل حسونة جراح العظام ورئيس الفريق الطبى الذى أجرى العملية أن العملية عبارة عن تركيب المفاصل وشارك فى الفريق الطبى كل من الدكتور محمد عبد الله مساعد أول والدكتور أحمد الطيار مساعد ثانى والدكتور أحمد عبد الرحمن تخدير.

وأشار الدكتور حسونة إلى أن الجراحة استمرت ساعة ونصف لتركيب مفصل حوض كامل سيراميكى غير أسمنتى لفتاه تبلغ السادسة عشر، وهى الأولى من نوعها لفتاة فى هذا السن حيث أنه معتاد إجراء هذه العملية للمسنين واعتمدت هذه الجراحة ليتم نشرها بالدوريات العلمية وأخذ براءة الاختراع لتعميمها فى .

اليوم السابع -4 -2015
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الفريق الطبى أثناء العملية

اليوم السابع -4 -2015
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صورة الأشعة للمفصل قبل العملية

اليوم السابع -4 -2015
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صورة أخرى لأشعة مفصل الحوض للفتاة

اليوم السابع -4 -2015
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الدكتور محمد نبيل حسونة رئيس الفريق الطبى


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مصر 365

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