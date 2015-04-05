أسرة ” شهيد اليمن” تستغيث وتطالب الحكومة بالتدخل لنقل الجثمان إلى مصر

طالبت أسرة السائق المقتول في اليمن يحيى جابر، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل شخصيا لإعادة جثمان ابنهم لدفنه في مصر.

وقالت شقيقة السائق خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2″ أمس السبت :” إن جماعة الحوثي فاوضوا الأسرة على تسليم الجثمان مقابل الظهور تليفزيونيا وإعلان أن السعودية هي المسئولة عن قتله، ولكنهم رفضوا ذلك ” .

وأكدت أن شقيق السائق المقتول نجح في تهريب جثمان أخيه من ليبيا إلى المملكة العربية السعودية، مطالبة الخارجية بالتحرك سريعا لإعادة الجثمان إلى مصر.

من جانبه، قال السيد بهلول جابر، شقيق السائق، إنه يواجه صعوبة في الإجراءات لنقل أخيه وأن المسؤولين في السعودية طالبوه بدفع أموالا لخروج الجثمان من السعودية، مؤكدا السفارة المصرية في الرياض لم تساعده في شيء.

وتابع: «الحوثيون ساومونا للقول إن السعودية هي المسؤولة عن قتله، ولكننا نجحنا في تهريبه عن طريق مساعدة السائقين المصريين والسعوديين في اليمن».