منى ذو الفقار لـ«وزير الثقافة»: الدين ليس حكرا على علماء الأزهر فقط

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، الناشطة الحقوقية، إن الدولة أصبح لديها لجنة للموارد البشرية، تتولى مهمة التوظيف بالجهات الحكومية، متابعة: «التغيير سنة الحياة ولابد من الاستفادة من الخبرات السابقة وعلم الإدارة الحديث فى العالم».

وأضافت ذو الفقار خلال حوارها على فضائية «القاهرة والناس»أمس السبت :” أن قانون الخدمة المدنية الجديد يحافظ على حقوق الموظفين، موضحة أن من لا يعمل سيكون هو المضار الوحيد ” .

وطالبت وزير الثقافة عبد الواحد النبوي، بالتركيز على تغيير الثقافة الدينية للمصريين، مشددة على أن الدين ليس حكرًا على علماء الأزهر فقط.

وأشارت إلى أهمية عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس، وتفعيل ثقافة المواطنة بين الجميع، مؤكدة أن كل مؤسسة في مصر لها دور في مواجهة التحديات التي تواجهه مصر حاليا.