أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

منى ذو الفقار لـ«وزير الثقافة»: الدين ليس حكرا على علماء الأزهر فقط

Google+ Print
منى ذو الفقار لـ«وزير الثقافة»: الدين ليس حكرا على علماء الأزهر فقط منى ذو الفقار لـ«وزير الثقافة»: الدين ليس حكرا على علماء الأزهر فقط

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، الناشطة الحقوقية، إن الدولة أصبح لديها لجنة للموارد البشرية، تتولى مهمة التوظيف بالجهات الحكومية، متابعة: «التغيير سنة الحياة ولابد من الاستفادة من الخبرات السابقة وعلم الإدارة الحديث فى العالم».

وأضافت ذو الفقار خلال حوارها على فضائية «القاهرة والناس»أمس السبت :” أن قانون الخدمة المدنية الجديد يحافظ على حقوق الموظفين، موضحة أن من لا يعمل سيكون هو المضار الوحيد ” .

وطالبت وزير الثقافة عبد الواحد النبوي، بالتركيز على تغيير الثقافة الدينية للمصريين، مشددة على أن الدين ليس حكرًا على علماء الأزهر فقط.

وأشارت إلى أهمية عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس، وتفعيل ثقافة المواطنة بين الجميع، مؤكدة أن كل مؤسسة في لها دور في مواجهة التحديات التي تواجهه مصر حاليا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم