امتداد حريق في صهاريج لتخزين مواد حارقة بميناء سانتوس البرازيلي

انتشر حريق كان قد شب يوم الخميس الماضي في ثلاثة صهاريج تحتوي على وقود ومواد كيميائية في ميناء سانتوس البرازيلي إلى صهريج رابع يحتوي على مادة قابلة للاشتعال.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الأدخنة القاتمة أعلى الصهاريج المحترقة في منشأة “التراكارجو”، حيث يكافح نحو 100 من رجال الإطفاء الحريق.

وتمكنوا من إخماد الحريق في اثنين من الخزانات الأربعة، ويعتقد أن الخزان الذي اشتعلت فيه النيران مساء أمس السبت كان يحتوي على مادة الإيثانول.

وتتوقع السلطات أن السيطرة على الحريق بالكامل ربما تستغرق عدة أيام أخرى، وتم علاج العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لاختناق جراء استنشاق الدخان.

وتعد سانتوس، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من ساو باولو، أكبر ميناء في أمريكا الجنوبية.

د ب أ