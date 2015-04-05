أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

امتداد حريق في صهاريج لتخزين مواد حارقة بميناء سانتوس البرازيلي

Google+ Print
امتداد حريق في صهاريج لتخزين مواد حارقة بميناء سانتوس البرازيلي امتداد حريق في صهاريج لتخزين مواد حارقة بميناء سانتوس البرازيلي

انتشر حريق كان قد شب يوم الخميس الماضي في ثلاثة صهاريج تحتوي على وقود ومواد كيميائية في ميناء سانتوس البرازيلي إلى صهريج رابع يحتوي على مادة قابلة للاشتعال.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الأدخنة القاتمة أعلى الصهاريج المحترقة في منشأة “التراكارجو”، حيث يكافح نحو 100 من رجال الإطفاء الحريق.

وتمكنوا من إخماد الحريق في اثنين من الخزانات الأربعة، ويعتقد أن الخزان الذي اشتعلت فيه النيران مساء أمس السبت كان يحتوي على مادة الإيثانول.

وتتوقع السلطات أن السيطرة على الحريق بالكامل ربما تستغرق عدة أيام أخرى، وتم علاج العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لاختناق جراء استنشاق الدخان.

وتعد سانتوس، التي تقع على بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من ساو باولو، أكبر ميناء في أمريكا الجنوبية.

د ب أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا