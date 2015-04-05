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بالصور.. انتشار باعة "سعف النخيل" أمام كنائس بنى سويف

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شهدت كنائس وأديرة بنى سويف مساء أمس السبت انتشارا لباعة "سعف النخيل" أمام أبوابها، حيث وصل سعر "سعف النخيل" للواحدة عشرة جنيهات، وذلك فى إطار احتفال الأقباط بأحد السعف.

من ناحية أخرى توافد العشرات من أقباط بنى سويف على شراء سعف النخيل.

من جانبه قال "مينا"، أحد بائعى السعف لـ"اليوم السابع"، إنه ينتظر أحد السعف كل عام نظراً للإقبال الشديد من قبل الأقباط وخاصة الأطفال على شرائه، لأننا نقوم بعمل أشكال جميلة ينجذب إليها الأطفال.
>اليوم السابع -4 -2015
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كلام الصور

اليوم السابع -4 -2015
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أحد الباعة يصنع أشكالا من السعف

اليوم السابع -4 -2015
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بائعة تبيع السعفة الواحدة بعشرة جنيهات


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مصر 365