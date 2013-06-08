سائقو العريش يقطعون الطريق الدولي إلى القنطرة لعدم توفر السولار

كتب : حاتم حمدي السبت 08-06-2013 18:50

قطع العشرات من سائقي سيارات الأجرة الطريق الدولي "العريش - رفح - القنطرة" أمام مبنى محافظة شمال سيناء ظهر اليوم، احتجاجا على عدم توافر السولار والبنزين بمحطات الوقود بالمحافظة خاصة العريش، ما أدى لتعطلهم عن العمل وتوقف سياراتهم، وأحدث حالة من الشلل المروري.

وأغلق السائقون الطريق وأشعلوا النار في إطارات السيارات وأوقفوا سياراتهم بعرض الشارع الرئيسي من الجانبين، وطالبوا بتوفير الوقود حتى يعودوا إلى أعمالهم، وكذلك طالبوا محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، بمنع تهريب الوقود إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق، مؤكدين أن ذلك هو ما يؤثر على حصة المحافظة.

ووصل إلى السائقين المحتجين اللواء علي عزازي مساعد مدير أمن شمال سيناء، وقيادات من أجهزة الأمن المختلفة وقوات من الجيش، في محاولة لإقناعهم بفتح الطريق الدولي.