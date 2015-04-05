ممثلو البعثات الدبلوماسية بالخرطوم يشاركون في موكب “الصداقة مع شعب السودان”

شارك العديد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى الخرطوم، مساء أمس السبت، في “موكب الصداقة مع شعب السودان”، والذي نظمته البعثات الدبلوماسية، بالمشاركة مع وزارة الخارجية السودانية، ومجلس الصداقة الشعبية العالمية، وولاية الخرطوم.

وسار ممثلو البعثات الدبلوماسية والجاليات العربية والأجنبية، من ملتقى النيلين، وهم يلوحون بأعلام دولهم، منشدين لأغنيات قومية وشعبية سيرًا على الأقدام حتى قاعة الصداقة في وسط الخرطوم، يتقدمهم مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي، وعدد من الوزراء والسفراء المعتمدين بالخرطوم، حيث اختتم مسيرته بشارع النيل، مساء أمس، بكرنفال غنائي، ومجموعة من الرقصات الشعبية.

وأكد مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي – في كلمته خلال موكب الاحتفال – أهمية خلق الصداقات بين شعوب العالم، مبينًا أن الاحتفال بمثل هذه الأشياء تعزز من الترابط بين الشعوب.

وقال “إن هذا العمل يؤكد أن للسودان علاقات واسعة مع شعوب العالم”، مشيرًا إلى انفتاح بلاده نحو العالم الخارجي وقبوله للجميع، مبينًا أن مثل هذه الأعمال يعول عليها كثيرًا وستعود بالنفع للبلاد من حيث توطيد العلاقات العالمية، حيث جسد الموكب معاني الإخاء بين شعب السودان والشعوب الأخرى.

أ ش أ