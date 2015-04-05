أسر ياسين يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان تطوان

أقيم مساء أمس “السبت” حفل ختام الدورة ال٢١ من مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط بالمغرب.

> بدأ الحفل بكلمة من أحمد الحسني مدير المهرجان الذي أعرب عن سعادته لنجاح دورة العام الحالي التي ضمت العديد من الأفلام الهامة والمتميزة.

وقال الحسني أنه يتمنى أن يحقق المهرجان النجاح المطلوب خلال الدورات القادمة التي ستضم العديد من النجوم والمفاجأت التي ستبهر جمهور تطوان.

فاز بجائزة أفضل ممثل في المهرجان أسر ياسين عن دوره في فيلم “أسوار القمر”، بينما حصل الفيلم المغربي “افراح صغيرة” على جائزة الجمهور، جائزة العمل الأول كانت من نصيب الفيلم التركي “سيباس” للمخرج خان موجديسي،خاص لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها فيلم “أرض متلاشية” للمخرج الجورجي جورج اوفاشيفيلي، وجائزة حقوق الإنسان فاز بها الفيلم المغربي “نصف السماء” للمخرج عبد القاطع لقطع، وفازت لولا دوناس بجائزة أفضل دور نسائي عن الفيلم الأسباني “الضواهر”.

بينما فاز الفيلم الفلسطيني “روشميا” بالجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي، وفاز الفيلم اللبناني”العودة إلى الديار” بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة العمل الأول ذهبت إلى المخرجة المغربية مريم عبو عن فيلم “قراصنة سلا”.

على جانب أخر حصل فيلم “صاحب الكلب” للمخرج المغربي كمال الأزرق على الجائزة الكبرى في مسابقة الفيلم القصير.

أ ش أ