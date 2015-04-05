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بالفيديو .. ” سيف اليزل ” يوضح اسباب رفضه للغزو البري لليمن

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بالفيديو .. ” سيف اليزل ” يوضح اسباب رفضه للغزو البري لليمن بالفيديو .. ” سيف اليزل ” يوضح اسباب رفضه للغزو البري لليمن

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إن الوقت الحالي غير مناسب للتدخل البري في اليمن، وأنه يجب الاستمرار في توجيه الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين.

وأضاف «اليزل» خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” الحياة” أمس  السبت :” أن قوات الحوثيين بالتأكيد يسيطرون على وحدات للجيش اليمني، بالإضافة للمساعدات التي يقدمها لهم أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مما يصعب عملية الغزو البري قبل السيطرة على كل هذا من خلال الضربات الجوية ” .

وأبدى موافقته على الخطة الموضوعة لـ«عاصفة الحزم»، والتي تهدف لإضعاف قوة الحوثيين منذ البداية وتأمين الحدود والسيطرة على المجال الجوي تمامًا، لافتًا إلى أن العملية تسير بشكل جيد.

واستبعد تصدر لأي حل سياسي للأزمة اليمنية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الحل السياسي لن يأتي إلا بتوافق عربي شامل، وليس بترأس مصر لهذه المبادرة.

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