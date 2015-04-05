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وكيل وزارة الصحة بالغربية : تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لشم النسيم

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وكيل وزارة الصحة بالغربية : تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لشم النسيم وكيل وزارة الصحة بالغربية : تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لشم النسيم

محمد شرشر

صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، بأن مديرية الصحة بالغربية أنهت استعداداتها لاستقبال أعياد شم النسيم ، حيث تقرر إلغاء جميع الأجازات لأطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد أطقم الأطباء والتمريض في كل التخصصات.

كما تقرر رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات لمواجهة الحالات الطارئة ،وتوفير كميات كبيرة من الأمصال والأدوية بالمستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف بنقاط تمركز بجوار الحدائق والمتنزهات والشواطئ وتكثيف التفتيش على محلات بيع الأغذية خاصة محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة وأخذ عينات لفحصها وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته منها.

وقد تم تتشكيل غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ورصد أي حالات أو طارئة والتعامل معها على وجه السرعة.

أ ش أ

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