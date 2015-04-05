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حازم إمام: سرعة صلاح مثل بيل وميسي ورونالدو

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حازم إمام: سرعة صلاح مثل بيل وميسي ورونالدو حازم إمام: سرعة صلاح مثل بيل وميسي ورونالدو

يعتقد حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق أن مستوى محمد صلاح جناح فيورنتينا يقارن بمستوى نجوم الكرة العالمية من ناحية السرعة والمرونة.

وسجل صلاح هدفا جميلا في فوز فيورنتينا على سامبدوريا 2-0 في الدوري الإيطالي يوم السبت.

وقال لاعب الزمالك ومنتخب السابق في تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" تعليقا على هدف صلاح في سامبدوريا: "صلاح يستغل المساحات بأفضل شكل مثله مثل النجوم الكبار، كجاريث بيل وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وأضاف "كيف لمدافعي سامبدوريا أن يتركوا المساحات لصلاح وهم يعلمون أنه سيقتلهم بسرعته الرهيبة".

لاعب المقاولون العرب السابق سجل سبعة أهداف في 12 مباراة لعبها بقميص الفيولا، كما صنع هدفين.

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