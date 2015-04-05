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إصابة صلاح لن تمنعه من مواجهة يوفنتوس

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إصابة صلاح لن تمنعه من مواجهة يوفنتوس إصابة صلاح لن تمنعه من مواجهة يوفنتوس

تعرض محمد صلاح جناح فيورنتينا لإصابة بسيطة خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت أمام سامبدوريا في إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

صلاح سجل هدفا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد على ملعب أرتيميو فرانكي.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن اللاعب المصري تعرض لكدمة في المعدة سببت له صعوبة في التنفس في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما جعل المدير الفني للفيولا فيتشينزو مونتيلا يقوم باستبداله.

ولكن أكدت التقارير أن تلك الإصابة ليست أمر يدعو للقلق، وأن صلاح سيكون جاهزا للقاء يوفنتوس الثلاثاء المقبل.

ويستضيف فيورنتينا نظيره يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز ذهابا الشهر الماضي بهدفين لهدف.

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