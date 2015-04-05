إزالة 167 حالة تعدٍ على الطريق الزراعى دمنهور- إيتاى البارود

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة أمس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، واللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير الأمن، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والوحدات المحلية بدمنهور وإيتاى البارود ووكيل وزارة الزراعة وهيئة الطرق، أسفرت عن إزالة عدد (167) حالة إزالة بداية من مدينة دمنهور وحتى إيتاى البارود.

جاء ذلك بناء على تكليف من الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإشغالات على حرم الطريق الزراعى، ولتسهيل الانتهاء من تطوير وتوسعة الطريق الزراعى وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والمنطقة الشمالية العسكرية.