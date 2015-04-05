مستشفى واحة الصحة للمسنين يحصل على شهادة الاعتماد الدولية

حصل مستشفى واحة الصحة للمسنين والرعاية طويلة الأمد بالرياض التابع لمركز الملك سلمان الاجتماعي على شهادة الاعتماد الدولية المشتركة للجودة وسلامة المرضى من اللجنة الدولية المشتركة الأمريكية الرائدة عالمياً في اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية كأول مركز متخصص للمسنين والإقامة طويلة الأمد في المملكة وكأول وأكبر مستشفى قائم بذاته في هذا التخصص الصحي المهم بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد المدير التنفيذي المشارك لمستشفى واحة الصحة واستشاري طب الشيخوخة والعلاج التلطيفي والتعليم الطبي الدكتور لؤي الخميس أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة للقطاع الصحي عموماً، والإشراف المباشر من وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية المتعاقد معها.

واستطرد د. الخميس انه نظراً للحاجة الماسة لهذا التخصص المهم واكمال المنظومة الصحية ومساعدة المستشفيات الحكومية التخصصية بالعناية بمرضى الأمراض المزمنة والاقامة الطويلة لتتفرغ تلك المستشفيات التخصصية لتقديم العناية الحادة والحرجة والجراحية حيث كانت فكرة انشاء المستشفى هي فكرة ومبادرة الدكتور عبدالعزيز الناصر الذي هو بحق مؤسس ومنظر الكثير من الخدمات الصحية للمسنين ومرضى الأمراض المزمنة سواء على الصعيد الأكاديمي أو الخدمي في المملكة والخليج.

وأوضح أن رؤية المستشفى الذي تبلغ سعته السريرية (300) سرير هي أن يكون المستشفى الرائد في المملكة والمنطقة لتقديم هذه الخدمة للمرضى وأسرهم ويكون نواة لبرامج تدريبية أكاديمية لهذا التخصص في المستقبل، كما أن من أهم الاهداف الاستراتيجية، تخفيف الضغط عن معظم المستشفيات الحكومية ذات التخصص الدقيق بسبب إشغال بعض هؤلاء المرضى لأماكن متزايدة فيها بالرغم من عدم احتياجهم لها في معظم الحالات، والتخفيف عن الأسر العاملة، لافتاً إلى أن الخدمة الرئيسية التي يقدمها المستشفى هي خدمة الاقامة الطويلة.

ومن ضمن المشروعات المستقبلية، العمل على تطوير مراحل العناية الفائقة التخصصية ومستشفى اليوم الواحد والعيادات الخارجية لكبار السن والتوسع في تقديم برامج علاجية لكبار السن وكذلك برامج تدريبية في هذا التخصص بالإضافة إلى البرامج القائمة.

من جانبه، أشار مدير مركز الملك سلمان الاجتماعي رشاد هارون إلى تكامل الخدمات التي يقدمها المركز مع خدمات مستشفى واحة الصحة لرعاية المسنين، فيما أكد على الاستقلالية الإدارية والفنية للمستشفى عن المركز بشكل كامل، موضحاً أن خدمة ورعاية المسنين هي فقط ما تشكل قاسماً مشتركاً بينهما. وذكر أن المستشفى الى جانب الخدمات العلاجية للمرضى المنومين يقدم خدمة الرعاية المنزلية ل(300) مريض من خلال عقود مع ذوي المرضى.