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ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

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ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان
تمكنت اليوم مباحث بأسوان من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة، وكميات كبيرة من الألبان ومشتقاتها والعبوات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

تحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بأسوان بالتعاون مع مباحث التموين حملة موسعة على مستوى مراكز المحافظة برئاسة العميد أسعد الذكير مدير المباحث والعميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، والعقيد هانى الغنام رئيس مباحث التموين بأسوان، أسفرت جهودها عن ضبط حوالى (400 ) كجم لحوم مجمدة، و(4319) عبوة غذائية مختلفة الأنواع غير صالح للاستهلاك الآدمى، وضبط (300 )علبة زبادى، و(150) علبة لبن منتهية الصلاحية.

تمت مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، وجار عرض التجار المتهمين على النيابة.

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مصر 365

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