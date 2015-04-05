سقوط 3 أشخاص بحوزتهم طبنجة حلوان و19 طلقة فى محطة سكك حديد القاهرة

تمكن الرائد أيمن محمد رأفت ضابط مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، والقوة المرافقة له من ضبط سالم عبد الجواد سعيد، 16 سنة عامل، مقيم القوصية فى أسيوط أثناء تواجده بمدخل المحطة وبحوزته حقيبة سوداء، وبتفتيشها تم ضبط بداخلها سلاح نارى عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9 مللى مطموسة الأرقام بالخزينة الخاصة بها خالية من الذخيرة وكيس بلاستك به 19 طلقة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وأنها تخصه وشخصين آخرين من بلدته متواجدين بالمحطة، فتم بإرشاده ضبطهما، وتبين أن الأول عبود جمعة محمود، 18 سنة سباك، والثانى عبدالعزيز عدلى طاهر 17 سنة سباك، وأقرا أنهما استلما المضبوطات من سائق سيارة نصف نقل بميدان رمسيس لتوصيلها إلى أحد الأشخاص فى القوصية يعمل مدرس بمدرسة التتالية الابتدائية، نظير حصولهم على مبلغ مالى، فتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 2 /106 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وتم إرساله بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة