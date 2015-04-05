أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 3 أشخاص بحوزتهم طبنجة حلوان و19 طلقة فى محطة سكك حديد القاهرة

Google+ Print
سقوط 3 أشخاص بحوزتهم طبنجة حلوان و19 طلقة فى محطة سكك حديد القاهرة سقوط 3 أشخاص بحوزتهم طبنجة حلوان و19 طلقة فى محطة سكك حديد القاهرة
تمكن الرائد أيمن محمد رأفت ضابط مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، والقوة المرافقة له من ضبط سالم عبد الجواد سعيد، 16 سنة عامل، مقيم القوصية فى أسيوط أثناء تواجده بمدخل المحطة وبحوزته حقيبة سوداء، وبتفتيشها تم ضبط بداخلها سلاح نارى عبارة عن طبنجة حلوان عيار 9 مللى مطموسة الأرقام بالخزينة الخاصة بها خالية من الذخيرة وكيس بلاستك به 19 طلقة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وأنها تخصه وشخصين آخرين من بلدته متواجدين بالمحطة، فتم بإرشاده ضبطهما، وتبين أن الأول عبود جمعة محمود، 18 سنة سباك، والثانى عبدالعزيز عدلى طاهر 17 سنة سباك، وأقرا أنهما استلما المضبوطات من سائق سيارة نصف نقل بميدان رمسيس لتوصيلها إلى أحد الأشخاص فى القوصية يعمل مدرس بمدرسة التتالية الابتدائية، نظير حصولهم على مبلغ مالى، فتم إخطار اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 2 /106 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، وتم إرساله بالمتهمين والمضبوطات لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365