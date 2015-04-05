السديس: لا تسامح مع من أراد خرق أمن الـمملكة والحرمين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أن ما نعيشه اليوم من أحداث تتمثل في قيام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لنصرة المظلوم وردع الظالم والدفاع عن الشرعية في اليمن أعادت للأمتين الإسلامية والعربية هيبتها وقوتها وعزتها، فنحن نعيش في حالة إيجابية تحقق من خلالها عدد من المنطلقات الشرعية، مبيناً أهمية التأصيل الشرعي والتركيز على الأسس والمنطلقات الشرعية في كل القضايا التي تحصل لاسيما في النوازل وفي المستجدات وفي الأزمات.

وقال معاليه في حديث تلفزيوني أجرته معه القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية: "إن الأمة دائماً تحتاج إلى أن تربط الناس بالمنطلقات الشرعية والأسس التي من خلالها يبنى عليها أي عمل والمملكة بما منّ الله عليها من نعمة العقيدة وتحكيم الشريعة والعناية بهذا الدين ونصرة قضايا المسلمين لها ثوابت ولها نظام تسير عليه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، ومنطلقاتها ومواقفها ليست فقط منطلقات سياسية أو شخصية وإنما عقائدية وشرعيه، ومنها هذه المواقف العظيمة في نصرة إخواننا وأشقائنا في اليمن من خلال عاصفة الحزم، مشيراً إلى أن هذه المواقف التاريخية التي هي قرارات حكيمة وشجاعة وموفقة من ولاة أمرنا - حفظهم الله- جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، مقدم على جلب المصالح.

الجميع يأملون بعودة الأمن والقيادة الشرعية في اليمن والقضاء على الإرهاب الحوثي وكل من حمل السلاح على المسلمين

وأضاف د. السديس أن من المقاصد المهمة أيضاً أن هذه الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال، وكلها متحققة من خلال هذه المواقف وهذه العاصفة التي هي عاصفة الحزم المبنية على أسس شرعية وركائز ومنطلقات أمنية في تحقيق المصالح العليا للمملكة ولليمن الشقيق، هذا الجزء الذي لا يتجزأ من البلدان الإسلامية والذي جاءت نصوص الشريعة في مكانته عبر التاريخ، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (العلم يمان والحكمة يمانية)، وأوصى بأهل اليمن خيراً وبعث إليهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعددا من الصحابة - رضي الله عنهم - وكان لأهل اليمن سبق في الإسلام ودخول فيه وتأييد للرسالة والنبوة ولا تزال مواقفها ولله الحمد والمنّة حتى ابتليت بهذه الشرذمة وهذه الفئة الظالمة الباغية من ميليشيات الحوثية التي عكرت أمنها وزعزعت استقرارها ونشرت ثوابت ومبادئ ليس عليها تاريخ اليمن الشقيق عبر التاريخ، فاليمن اعتز بالإسلام واعتز بالسُنة وكان له مواقف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بل ومن قبل؛ فإن أول من كسا الكعبة هو تبّع الحميري من أهل اليمن فلهم مواقف في تاريخ العرب والمسلمين فلما حصل ما حصل من تسلط فئة باغية عليهم واستغاثة قادتها الشرعيين بالمملكة العربية السعودية وبخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- ونقل هذا أيضاً إلى قادة الدول الإسلامية إلى أن تحقق ولله الحمد والمنة هذا الإجماع العربي والإسلامي والإقليمي بل والعالمي لنصرة أشقائنا في اليمن.

وقال د.السديس:" إن من أهم ما ينبغي مراعاته في المنطلقات الشرعية أن لجارك عليك حقاً طالما أنه استنجد بك واستغاث لنصرته من الظالم والصائل كما جاء في الشريعة من دفع الصائل ودفع الضرر ( لا ضرر ولا ضرار) وأيضاً الوقوف أمام المفسدين في الأرض (وَلاتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها)، فاليمن مرت به فترة ذهبية وهو اليمن السعيد فلحق به الفساد بسبب هذه المليشيات التي مع الأسف لها علاقات أجنبيه وأجندات خارج الوطن الإسلامي وتريد أن تبث هيمنتها على دول الخليج، وهذا ما لا يتماشى مع الشرع ولا مع مبادئ هذه البلاد وأسسها الراسخة التي قامت عليها.

وبين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عاصفة الحزم قرار تاريخي جاء في وقته وضرورة شرعية ومصلحة وطنية وحاجة إقليمية وموقف لم يأت إلا يوم أن استنفدت جميع الطرق والحلول السلمية والمحاولات، ونتابع والعالم كذلك يتابع تلك الجهود التي بذلتها المملكة وأشقاؤها دول الخليج والدول الإسلامية قاطبة في الحوار مع هذه الفئة ولكن لم تجد فكان لابد من الحزم وردع المعتدي.

وشدد على أن المملكة وحدودها وأمنها، أمن الحرمين الشريفين، و مكة والمدينة، لها حصانتها واستقرارها وأمنها ولا يمكن التسامح لمن أراد أن يخرق هذا الأمن أو يهدده، مبينا أن هذه المواقف التاريخية تحقيق للمصالح العظمى وللتعاون على البر والتقوى و لدعم الجوار والوحدة الإسلامية، فالمملكة لم تتخذ هذا الموقف إلا بعد أن استنفدت الحلول السلمية، والدعوات الإصلاحية.

وأكد د.السديس إن الأمة جميعاً يجب عليها في مواقف الفتن والنوازل التي تحتاج فعلاً منا إلى حزم أن نزرع الثقة في أنفسنا تجاه مواقف ولاة أمرنا وأن يكون الجميع يداً واحدة. وفي خندق واحد لخدمة الدين ثم الوطن والأخوة الإسلامية في كل مكان كما ينبغي الحذر والتنبه من الفبركة والدبلجة والشائعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذر كل من يريد أن يصطاد في الماء العكر أو يشوه الصورة لأن هذه المواقف الحازمة التاريخية ستقطع الطريق أمام أعداء هذا الدين وأعداء اليمن والمملكة وأعداء الخليج، فليس أمامهم إلا بث الشائعات المغرضة والأكاذيب فيجب أن نحذر منهم ، مفيداً أن عاصفة الحزم هي بارقة الأمل التي ستعيد لليمن أمنه ووحدته, واستقراره.

وبين معاليه أن من أهم الآثار التي يتطلع إليها الأخوة في اليمن وأهل الخليج عامة والمنطقة بأسرها أن يعود الأمن والاستقرار والقيادة الشرعية في اليمن وأن لا يزعزع أي أمن من البلدان الإسلامية وليقضى على الإرهاب الحوثي وكل من حمل السلاح على المسلمين والمليشيات المسلحة ومن يدعمها ومن معها ومن يريدون أن يدخلوا في هذه الصفوف ويحملوا السلاح على المسلمين ويسفكوا دمائهم.

وأوضح د. السديس أن وقوف قادة دول التحالف بجانب المملكة والمشاركة في عاصفة الحزم يدل على اطمئنان الشعوب وثقتهم في قادتهم وهذا يجعل الجميع يتفرغ للبناء وللاعمار وللتنمية للحفاظ على الأمن والاستقرار لرعاية المقدرات والمكتسبات لينشغل الجميع بالرسالة العظيمة رسالة هذا الدين في وسطيته واعتداله ورحمته ورفقه وإظهار الصورة المشرقة كذلك إظهار الأمة الإسلامية بثوب العزة والكرامة والقيام بواجباتها تجاه إخواننا المظلومين في كل مكان، ولهذا مواقف المملكة الحمد لله مواقف عظيمة منذ الإمام المؤسس وإلى اليوم, موقفها مع قضية فلسطين، موقفها من إخواننا في العراق، موقفها من إخواننا في بلاد الشام الذين يقتلون وفي ليبيا، وما عاصفة الحزم إلا أنموذج مشرق لما قامت عليه المملكة من ثوابت ومنطلقات أساسية وشرعية وتاريخية منذ عهد الإمام المؤسس إلى اليوم.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس في ختام اللقاء التلفزيوني رسائل أولها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قال فيها: بوركت هذه المساعي والمواقف التاريخية الشجاعة، وثانيها إلى أبناء الشعب اليمني فعليهم الاتحاد والقوة وجمع الكلمة والصف والالتفاف حول الشرعية وعدم الإصغاء لكل الشائعات المغرضة التي تأتي من أجندات تريد الشر باليمن والعدوان له ولأهله، وثالثها لرجالنا البواسل أن يسدد الله رميهم وأن ينصرهم بنصره سبحانه وتعالى.