تعرض وسط وشرق الصين إلى موجة من الطقس السيئ

تسببت الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة وتساقط البرد منذ يوم الجمعة فى أضرار بالمحاصيل الزراعية وتوقف حركة المرور فى وسط وشرق الصين.

> وقد تأثرت حياة الألاف من المواطنين فى 52 قرية وبلدة واضطر أكثر من 12,000 ألف شخص لترك منازلهم بسبب سوء الأحوال الجوية التى أتلفت ما يقرب من 20,000 هكتارا من الأراضى المزروعة بالمحاصيل فى مقاطعة “خنان” بوسط الصين.

وفى مدينة يويانغ فى الجزء الشمالى من “خنان” تسبب هطول الأمطار الغزيرة فى غمر بعض المنازل بالمياه ومحاصرة بعض السكان المحليين كما غمرت المياه بعض الطرق محتجزة عدد من السيارات.. ويتوقع خبراء الأرصاد المحليين أن تستمر موجة الطقس السيئة لبعض الأيام القادمة.

> وأما عن مقاطعة جيانكسى فى شرق الصين فقد انهمرت الأمطار الغزيرة على 54 مدينة ومحافظة منذ عصر السبت مما تسبب فى غمر بعض البلدات بالمياه وأدى لانزلاق أرضى باحدى الطرق السريعة كما أدت الطرق المغطاه بالثلج إلى عدد من الحوادث ولكنها لم تؤدى إلى إصابات.

/أ.ش.أ/