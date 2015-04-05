أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بقرعة الحج في المنوفية -
«لايبزيج» يسعى لاستغلال فوز هوفنهايم على البايرن -
ماكسويل.. اللاعب الأكثر تتويجا بالبطولات في أوروبا -
طموحات أرسنال تصطدم بعناد وست هام -
ميسي يتصدى لسهام النقد -
مفاجأة في قائمة الريال أمام ليجانيس -
8 الصبح - اللقاء الإسبوعي مع مذيع راديو 9090 معتز عاطف حول طرق تعليم قيادة السيارات -
إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اكتشاف حالة نادرة لكبد فتاة عشرينية معكوس بالناحية اليسرى بدلا من اليمنى

Google+ Print
اكتشاف حالة نادرة لكبد فتاة عشرينية معكوس بالناحية اليسرى بدلا من اليمنى اكتشاف حالة نادرة لكبد فتاة عشرينية معكوس بالناحية اليسرى بدلا من اليمنى
تم اكتشاف حالة نادرة لفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، تعانى من كبد معكوس فى الناحية اليسرى بدلا من اليمنى، تم اكتشافه بالصدفة بعد إصابتها بالمرارة.

تبلغ النسبة واحد لكل 20 ألف شخص


>وقال الدكتور محمد سعيد حداية أستاذ مساعد الجراحة بمعهد تيودور بلهارس، إنه تم اكتشاف حالة نادرة لفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، كانت تعانى من حصوات بالمرارة وعند الكشف عليها من خلال السونار تم اكتشاف أن وضع الكبد معكوس فى الناحية اليسرى بدلا من الناحية اليمنى، مشيرا إلى أن نسبة حدوث هذه الحالة تبلغ واحد لكل 20 ألف حالة.

32 حالة تم إجراؤها بالجراحة فى العالم و50 حالة بالمنظار


>وأشار أنه على المستوى العالمى فعدد الحالات التى تم تسجيلها هى 32 حالة، وعدد الحالات التى أجريت لها استئصال المرارة المعكوسة عن طريق المنظار 50 حالة على مستوى العالم.

صعوبة عند إجراء عملية المرارة


>وأوضح أن صعوبة هذه الحالات هو تعود الجراحين على إجراء استئصال المرارة الموجودة فى مكانها الطبيعى، أما فى وجودها فى الناحية اليسرى فيحتاج إلى مهارات خاصة فى استعمال المنظار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365