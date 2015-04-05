اكتشاف حالة نادرة لكبد فتاة عشرينية معكوس بالناحية اليسرى بدلا من اليمنى

تم اكتشاف حالة نادرة لفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، تعانى من كبد معكوس فى الناحية اليسرى بدلا من اليمنى، تم اكتشافه بالصدفة بعد إصابتها بالمرارة. تبلغ النسبة واحد لكل 20 ألف شخص

>وقال الدكتور محمد سعيد حداية أستاذ مساعد الجراحة بمعهد تيودور بلهارس، إنه تم اكتشاف حالة نادرة لفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، كانت تعانى من حصوات بالمرارة وعند الكشف عليها من خلال السونار تم اكتشاف أن وضع الكبد معكوس فى الناحية اليسرى بدلا من الناحية اليمنى، مشيرا إلى أن نسبة حدوث هذه الحالة تبلغ واحد لكل 20 ألف حالة. 32 حالة تم إجراؤها بالجراحة فى العالم و50 حالة بالمنظار

>وأشار أنه على المستوى العالمى فعدد الحالات التى تم تسجيلها هى 32 حالة، وعدد الحالات التى أجريت لها استئصال المرارة المعكوسة عن طريق المنظار 50 حالة على مستوى العالم. صعوبة عند إجراء عملية المرارة

>وأوضح أن صعوبة هذه الحالات هو تعود الجراحين على إجراء استئصال المرارة الموجودة فى مكانها الطبيعى، أما فى وجودها فى الناحية اليسرى فيحتاج إلى مهارات خاصة فى استعمال المنظار.

شبكةعيونالإخبارية

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