دراسة: التدخين السلبى يصيب الأطفال باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

• أضرار التدخين السلبى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إسبانيون، عن أن الأطفال الذين يتعرضون لدخان التبغ فى المنزل هم عرضة لأكثر من ثلاث مرات للإصابة باضطراب نقص الانتباه فرط النشاط (ADHD) بالمقارنة بالأطفال الذين لم يتعرضوا للتدخين السلبى.>وأوضح الباحثون أن التدخين السلبى له آثار جسيمة ليس على الأطفال فقط ولكن على الحوامل أيضًا والأجنة والأشخاص الموجودين بالغرفة.>ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، فإن اثنين من كل خمسة أطفال فى الولايات المتحدة يتعرضان للتدخين السلبى بشكل منتظم.

وقامت أليسيا بادرون من جامعة ميامى ميلر فى ولاية فلوريدا الإسبانية بتحليل بيانات من مراكز الصحة الوطنية الإسبانية بين عامى 2011-2012 لحوالى 2357 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى 12 عامًا، وذلك لمعرفة مقدار وقت تعرضهم للتدخين السلبى كل يوم.

• التدخين السلبى يسبب الاضطراب العقلى لدى الأطفال

>ووفقًا لنتائج التحليل، كان الأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبى لأقل من ساعة واحدة يوميًا يعانون من الاضطراب العقلى بنسبة 8%، وكان الأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبى لأكثر من ساعة واحدة يوميًا يعانون من الاضطراب العقلى “ADHD” بنسبة تفوق 14%.

ونصح الباحثون بتوخى الحذر عند التدخين بالمنزل، لأنه يضر بالأجنة والأطفال والكبار أيضًا، ويسبب العديد من المشاكل العقلية.

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