ديلى ميل: تناول مشروبات الطاقة قبل التمارين يعرضك للأزمات القلبية

حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين، وذلك وفقًا لتوصيات فريق من الجراحين الإسبان فى مدينة مدريد، حيث أشاروا إلى أن مشروبات الطاقة تحتوى على قدر كبير من مادة الكافيين، وهى ترفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية واضطراب ضربات القلب، والمخاطر تزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية فى القلب.

وحذر الباحثون المراهقين بشكل خاص من تناول المشروبات الغازية قبل الأنشطة الرياضية، حيث أشاروا أن أحد الأطفال، ويبلغ من العمر 13 عامًا، قد أصيب بالرجفان الأذينى عقب تناول أحد مشروبات الطاقة خلال إحدى تدريبات كرة القدم، لافتين إلى أن المشروبات الطاقة تحتوى على تركيزات خفية من الكافيين غير مسجلة على العبوات.

وأوصى الأطباء المراهقون الأصحاء بتناول عبوة واحدة -250 مل- من المشروبات الغازية فى اليوم، بينما يجب تجنب تناولها خلال أو قبل الأنشطة الرياضية.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Canadian Journal of Cardiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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