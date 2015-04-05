حارس سامبدوريا: أخطأت .. لقد تركت مساحة كبيرة لصلاح

اعترف إيمليانو فيفيانو حارس مرمى سامبدوريا بأن خطأه في سوء التمركز تسبب في جعل محمد صلاح يسجل هدفا في شباكه.

سامبدوريا واجه فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي، وتعرض للهزيمة بهدفين دون رد، كان صلاح صاحب الهدف الثاني فيهما.

وتحدث فيفيانو عقب المباراة قائلا:"الأداء كان جيدا، لكن للأسف تركت مساحة كبيرة أمام صلاح ونجح في استغلالها".

وأتم حارس فيورنتينا السابق "أعترف بالخطأ الذي ارتكبته".

يذكر أن حارس مرمى سامبدوريا سبق وأشاد بصلاح قبل لقاء الفريقين، مؤكدا أنه لم يتوقع ذلك التأثير الكبير له على الدوري الإيطالي بعد انتقاله للفيولا.