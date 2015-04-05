صورة - صلاح يخرج لسانه في ' سيلفي ' مع رابطة محبيه في إيطاليا

حرص محمد صلاح نجم فيورنتينا على تحية "رابطة محبي صلاح في إيطاليا" على طريقته الخاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك سامبدوريا بالجولة 29 من الدوري الإيطالي.

صلاح عقب المباراة توجه إلى مدرجات فيورنتينا، حيث تجلس الرابطة التي مثلها يوم الأحد الخماسي إسماعيل الزيني، ماجد عبد الله، إسلام السنوسي، ممدوح الغلبان، وفرج فتحي الذي حضر من فرنسا خصيصا لمتابعة النجم المصري.

وحصل FilGoal.com على الصورة التي التقطها صلاح مع رابطة محبيه بعد المباراة.

وكان صلاح قد سجل هدف فريقه الثاني بعد مراوغة ثلاثة مدافعين بشكل رائع، وأنهى المباراة باحتلاله الترتيب الرابع في جدول الكالتشيو.

وبعد المباراة، حرص صلاح على توجيه شكره لرابطة محبيه في إيطاليا والتقاط الصور مع المغتربين المصريين في إيطاليا.

شاهد - موقف طريف لصلاح مع رابطة محبيه في إيطاليا

تابع | رابطه محبي محمد صلاح في ايطاليا