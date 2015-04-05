حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/4/5

بحسب توقعات خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب القوس اليوم تتصاعد ايجابياتك تدريجياً فى حياتك الشخصية والمهنية، تمر بصيف استثنائى يحمل إليك متغيّرات تحقق خلاله ارباحاً عن طريق بيع الاراضى والعقارات والأعمال المصرفية والاتصالات مع الخارج، كذلك يعدك الفلك بحب جديد وارتباط وسلام وأسفار مغرية. توقعات جاكلين عقيقى لبرج القوس اليوم الأحد

>باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير شرط التحلى بالموضوعية والانضباط. يسلّط القمر الضوء على مؤهلاتك وسمعتك. تشعر بثقل الضغوط أو بالارتباك. توقعات هالة عمر للقوس يوم الأحد

>لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك، ستنجح فى تعزيز موقعك المهنى. إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك. ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة.

شبكةعيونالإخبارية

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