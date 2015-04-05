حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/4/5

تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح أصحاب الحمل سيؤثر العطف دائمًا تأثيرًا حسنًا فى نفسك، سيبرز جليًا فى هذه الفترة؛ كن حذرًا جدًا فى أمور المال بقدر ما فى علاقاتك الغرامية. ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. فى العمل هنالك من يحاول تشويه صورتك بسبب المنافسة لا تسمح لأحد بذلك دافع عن نفسك . توقعات نجلاء قبانى لبرج الحمل الأحد

>تتوقع نجلاء القبانى أن يكون اليوم مليئًا بالأحداث المفزعة بعض الشىء، ويواجه مفاجآت سلبية وأخرى إيجابية، وقد تتغير كل عاداته. يشير الفلك إلى انفصال أو فراق ولو لفترة قصيرة. رؤية محمد فرعون لأصحاب برج الحمل اليوم

>وينصح خبير الأبراج محمد فرعون أصحاب الحمل بأن يدقِّقوا فى التفاصيل قبل التوقيع على أى عقد، كما ينصح أيضًا بطلب استشارة أهل الاختصاص. حاذر تبذير الأموال أو توظيفها بشكل عشوائى أو متسرّع.

شبكةعيونالإخبارية

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