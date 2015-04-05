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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/5

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/5 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/4/5

توقعات ماجى فرح لأصحاب اليوم الأحد على كل المستويات


>تقول خبيرة الأبراج ماجى فرح إن أصحاب الجوزاء اليوم ستكون لديهم فترة مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية والانفتاح على الآخرين فلا تتردد، تتعزز العلاقات وتخوض تجربة شيّقة وتعيش لحظات جميلة قرب الأحباء.

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج الجوزاء اليوم الأحد


>تتوقع خبيرة الأبراج جاكين عقيقى أنه سيكون يوم التحولات الجذرية، تحمل ضغوطات كبيرة وتحتاج إلى دبلوماسية مستمرة لإيجاد الحلول، مطلوب منك الصبر لكى تخرج منتصرًا منها، وقد تستفيد من ظروف مفاجئة تكون مناسبة لك حتى فى الفترات الحالكة. تتوصل إلى إنجازات بعد تعب وتُفتح أمامك أبواب لارتباطات جديدة. إلا أن الفترة الواقعة بين إبريل وأغسطس تحمل مشاكل كثيرة تواجهها بعزم.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج الجوزاء لشهر أبريل


>تقول خبيرة الأبراج نجلاء قبانى إن أصحاب الجوزاء سيكون لهم قوّة ساحرة ستزداد عشرة أضعاف وسيكون متلهّفًا جدًا للمحبّة وللحبّ. وتنصح قبانى بالبحث عن التشارك، وتعاون، والتفاعل مع الحبيب، وبعد ذلك ستكون قصّة حبّك كما فى الأفلام، ابتعد عن المشروبات الروحية، لا تبالغ فى الضغط على نفسك أثناء العمل وإلا وقعت ضحية الإرهاق .

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مصر 365

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