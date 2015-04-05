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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/5

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/5 حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/4/5
تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الجدى، اليوم الأحد، أنهم سيشهدون انقلابات مصيرية وتجعلهم يعيشون دوامة تفتح أمامك أبواب المجهول وتدعوك للمبارزة والتعامل مع جهات نافذة وأوساط قادرة. قد تتغيّر مشاريعك وتتبدّل، وترى الحياة من منظار آخر وتنتفض على الواقع. يحمل اليك فرصًا مميزة جدًا تتبلور أكثر فى الأشهر الأخيرة من السنة. أما فترة الصيف فهى مصيرية ترمز إلى إحداث مباغتة وتكون مفترق طريق مهم قد يغير المسار.

توقعات كارمن شماس ليوم الأحد لأصحاب برج الجدى


>تنصح كارمن شماس أصحاب برج الجدى لا تدع نفسك تُغرى بصفقات العمل الواعدة بأرباح عظيمة لكنها فى الواقع ذات ضمانات قليلة، هذه الفترة فترة صعبة بعض الشىء بالنسبة للقرارات المصيرية فى العمل، سماؤك العاطفية ستكون كئيبة، عليك أن تعتمد القليل من التغيير وهكذا يمكن أن تتحسّن الأمور بشكل تدريجى.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى اليوم الأحد


>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة أو طاقات مخفية. قدم المساعدة للأقل خبرة منك، لا تبقَ وحيدًا وانشد الرفقة مع الأصدقاء، تحرّك على مختلف الأصعدة.

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مصر 365

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