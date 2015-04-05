حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/4/5

يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون أن يمتلك أصحاب برج الدلو اليوم الأحد تمتلك أفكاراً غير عادية وربما فى أكثر من مجال واحد؛ عجّل باستغلالها انت فى وضع يؤهلك لتون شخصيا قياديا فقط كن هادئا. حاول أن تتخلص من الروتين وتبعده عن حياتك كزوج عليك أن تتبع بعض التغيير مع الطرف الآخر كى تتمكن من متابعة حياتك الزوجية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس إلتزم بالمواعيد والقوانين ولا تتاخر عن عملك، تظهر مسائل منزلية طارئة، تفرح لحسم أمر أو لظهور خبر أو نتيجة.مرحلة مهمة وإيجابية فلا تفلتها من يدك.
>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن يحمل لك شهر أبريل مناخاً اخف ضغطاً وجواً من الاستقرار، ترى الحظ فى المجالات المالية على الاخص وتقطف ثمار جهودك السابقة، كأن تغير مكان عملك أو تنتقل إلى موقع مهم أو تتعاطى مع أوساط نافذة أو تتاح لك فرصة لتجسيد افكارك والوصول ربما إلى مركز نفوذ.
توقعات كارمن شماس ليوم الأحد 5 أبريل
>وتنصح خبيرة الأبراج كارمن شماس إلتزم بالمواعيد والقوانين ولا تتاخر عن عملك، تظهر مسائل منزلية طارئة، تفرح لحسم أمر أو لظهور خبر أو نتيجة.مرحلة مهمة وإيجابية فلا تفلتها من يدك.
توقعات نجلاء قبانى للدلو فى أبريل
>تتوقع خبيرة الأبراج نجلاء قبانى أن يحمل لك شهر أبريل مناخاً اخف ضغطاً وجواً من الاستقرار، ترى الحظ فى المجالات المالية على الاخص وتقطف ثمار جهودك السابقة، كأن تغير مكان عملك أو تنتقل إلى موقع مهم أو تتعاطى مع أوساط نافذة أو تتاح لك فرصة لتجسيد افكارك والوصول ربما إلى مركز نفوذ.