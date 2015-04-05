بالصور وفود تزور قناة السويس الجديدة وتحتفل بيوم اليتيم بين العمال

نظم اليوم "السبت" شباب حزب مستقبل وطن الإسماعيلية حفلة "يوم اليتيم" بمشروع حفر قناة السويس الجديدة، وبمشاركة 30 طفلا من الأيتام وبعض أعضاء الحزب وهيئة المكتب، وتم استقبالهم من قيادات الهيئة الهندسية.

وشارك شباب الحزب فى توزيع الهدايا والألعاب بحضور المهندس خليل السيسى، أمين الحزب، والمهندس أحمد نصر الله، أمين لجنة المشروعات بالحزب.

كما قامت أسرة أعز الناس بالإسماعيلية بتنظيم زيارة اليوم إلى المشروع والتعرف على محاور المشروع وأعمال الحفر، وتم تنظيم حفل على أرض المشروع بمناسبة يوم اليتيم بمشاركة عدد من الأطفال الأيتام.

وفى نفس السياق زار وفد من الشركة الشرقية للدخان قناة السويس، حيث استقبلهم الفريق مميش بمبنى المحاكاة، وتم عرض ثلاثة أفلام وثائقية عليهم لمعرفة بدء حفر القناة والأعمال، التى تمت وفيلم عن زيارة الرئيس للقناة ثم تفقد الوفد مشروع القناة الجديدة.



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أسرة أعز الناس على أرض مشروع قناة السويس الجديدة



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أثناء الاحتفال بيوم اليتيم



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وفد حزب مستقبل وطن بالمنصة الرئيسية بالمشروع



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شباب مستقبل وطن فى مشروع قناة السويس