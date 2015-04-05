بحث إقامة أكبر حديقتى زهور وحيوان ومدينة ملاهٍ فى الشرق الأوسط بمطروح

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم تكليف كلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية بعمل دراسات للمشروعات التنمية بالمحافظة، وأكد المحافظ أنه يتم حاليا، دراسة إقامة أكبر حديقة زهور بالشرق الأوسط، وأكبر حديقة حيوان ذات طابع صحراوى، وأكبر مدينة ملاهى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لخلق موسم سياحى طوال العام، وعدم اقتصاره على موسم الصيف فقط، وعدم الاكتفاء بالسياحة الداخلية، والعمل على جذب المزيد من السائحين الأجانب والعرب.

جاء ذلك خلال لقائه مع أساتذة كلية الهندسة، بحضور الدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أباظة، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون فرع مطروح، ومسئولى الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، لوضع الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، بمعرفة أساتذة كلية الهندسة حول الأماكن المقترحة، لإقامة هذه المشروعات، بنطاق محافظة مطروح، وعدم قصرها على مدينة مرسى مطروح فقط.

وكلف محافظ مطروح، كلية الهندسة بعمل الدراسات، الخاصة بالميناء التجارى، بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح، وذلك بعد موافقة وزارة النقل لأهمية إقامة ميناء تجارى بالمنطقة، لوجود العديد من الثروات الطبيعة، من أهمها ملاحات سيوة، ومنخفض القطارة، وتوافر فرص الاستثمار الهائلة بالمحافظة، مع وضع دراسة لتطوير الميناء الحالى بمدينة مرسى مطروح.

وأشار محافظ مطروح، إلى دراسة إقامة طريق مواز للطريق الساحلى، من الكيلو 21 بالإسكندرية، وحتى مدينة السلوم الحدودية، ليكون هو الطريق الذى يخدم جميع المشروعات التنموية بالمحافظة، وربطه بطريقى القاهرة والإسكندرية، مباشرة لتخفيف الضغط على الطريق الساحلى الحالى.

بالصور.. محافظ مطروح يستعرض فرص الاستثمار خلال زيارة محلب للمحافظة